Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

15.03.2022 14:49
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde plakası açıklanmayan otobüsü durdurdu.

Ekipler, yolcu konumunda 2 şüphelinin yanında bulundurdukları poşet içerisinde yaptıkları aramada, 137 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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