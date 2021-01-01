Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldı.

Adıyaman 'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

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