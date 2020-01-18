Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta, yaklaşık 10 gram sentetik uyuşturucu, tüfek, bıçak ve bin 705 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak C.A. ve I.H.Ş. gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı öğrenildi.