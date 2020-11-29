Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında 610 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T. ile A.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika