Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan M.T. ile A.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler şüphelilerin üst aramasında 610 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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