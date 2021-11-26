Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Öte yandan sürücü Y.Ç'ye ehliyetsiz ve uyuşturucu etkisinde otomobil kullanmaktan 12 bin 957 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Adıyaman 'da otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan sürücü ile dini nikahla yaşadığı kadın şüpheli gözaltına alındı.

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