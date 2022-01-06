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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

06.01.2022 13:28

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

Ekipler 2 adrese düzenlediği operasyonda, 3 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımında gerekli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. ile İ.Ö.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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