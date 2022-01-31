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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

31.01.2022 16:39
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Adıyaman- Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 101,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. ile İ.A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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