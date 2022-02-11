Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, kent merkezinde plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 37,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika