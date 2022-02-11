Üye Girişi
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.02.2022 15:10
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 37,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:16:44. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement