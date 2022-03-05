Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

05.03.2022 18:44
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri, E.Ç. idaresindeki plakası açıklanmayan otomobili kent merkezinde durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 101 gram eroin ile 2,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ile C.A, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan otomobil sürücüsü E.Ç'ye ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 16 bin 768 lira idari para cezası uygulanıp otomobilin trafikten men edildiği öğrenildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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