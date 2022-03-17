Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

17.03.2022 11:53
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Takibe alınan otomobili durduran ekipler, araçta 23,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. ile K.G. işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü E.G'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve araca izinsiz reklam logosu yapıştırmaktan 10 bin 229 lira idari para cezası verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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