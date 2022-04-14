Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Adıyaman'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni Grup Amirliğince Adıyaman'a uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.E.D. ve İ.E. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince şahısların kullandığı araç polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan denetimlerde 2 parça halinde 29 gram eroin maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN