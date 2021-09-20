Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen O.U. ile F.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, Adıyaman- Gaziantep kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde uyuşturucu ele geçirmişti.
Kaynak: AA
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