Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen O.U. ile F.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum