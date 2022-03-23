Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

23.03.2022 13:10
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narince Köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 10 kilogram 490 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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