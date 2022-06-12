İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Y.. A.D., ve A.K., üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarınn ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Y.. A.D., ve A.K.., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Besni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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