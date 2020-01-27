Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri 4 kişinin üzerinde yaptıkları aramada, 145 gram eroin ve 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.E.D, A.K, M.A. ve K.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı
AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 01:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]