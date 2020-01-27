Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri 4 kişinin üzerinde yaptıkları aramada, 145 gram eroin ve 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.E.D, A.K, M.A. ve K.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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