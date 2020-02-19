Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 68 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 6 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.