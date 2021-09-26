Adıyaman 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Göztepe galibiyeti sonrası Fatih Terim, VAR'a ateş püskürdü: Olacak iş değil

Ev kirası anketinin sonuçları yayınlandı! Parti seçmenlerinin yüzde 79'u 'Ev kiraları çok yüksek' diyor

NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı