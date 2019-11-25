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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı
6 saat önce
Adıyaman'da 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Adıyaman'da 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği Z.A.Ö. ile Ö.T'yi durdurdu.
Ekipler şüphelilerinin üst aramasında 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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