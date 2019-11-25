Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği Z.A.Ö. ile Ö.T'yi durdurdu.

Ekipler şüphelilerinin üst aramasında 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:29:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]