Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Ekipler, şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.K, A.A. ve İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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