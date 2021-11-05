Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsağlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika