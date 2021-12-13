Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.F.İ'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 6,5 gram sentetik uyuşturucu ile 13 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

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