Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

09.03.2022 16:18
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde plakası açıklanmayan otomobilde yaptığı aramada 4,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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