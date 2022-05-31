Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tutuklandı

31.05.2022 15:26
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 80 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tutuklandı - Son Dakika


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