Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

02.06.2022 14:33
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, ayna içerisinde gizlenmiş 50,24 gram sentetik uyuşturucu ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. tutuklanırken, T. G, İ.A, V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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