İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yaptığı şüphesiyle Hürriyet Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda B.G'yi (22) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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