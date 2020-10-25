Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika

İlçe genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 78 gram sentetik uyuşturucu, 36 kök Hint keneviri ve 31 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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