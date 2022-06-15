Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

15.06.2022 11:02
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 26 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı Kaynak makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Kaynak makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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