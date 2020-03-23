Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente sentetik uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucunda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 751 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.T. ile E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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