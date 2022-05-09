Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika
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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis

09.05.2022 10:19
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ikametinde A.Ö'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.C'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık M.C, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen M.C, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.C'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika
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