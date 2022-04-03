Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

03.04.2022 13:13
Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Adıyaman'da dağıtılmak üzere Diyarbakır'dan getirilen uyuşturucu savcılık ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu ele geçirildi.

Adıyaman'da dağıtılmak üzere Diyarbakır'dan getirilen uyuşturucu savcılık ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'da dağıtılmak üzere Diyarbakır'dan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine üzerine harekete geçti Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonu yürüten ekipler, H.K., S.T., D.K., isimli 3 şahsın içerisinde bulunduğu aracı il merkezi girişinde durdurdu. Yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Her 3 şahıs ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı S.T., isimli şahsa toplam 17 bin 440 TL para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

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Uyuşturucu, Diyarbakır, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok - Son Dakika


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