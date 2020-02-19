Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

7 saat önce

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama, System.String[]

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve drone'ların da kullanıldığı operasyonda, ekipler bazı evlerin kapılarını koç başı ile kırarak girdi. Polisin adreslerde yaptığı aramada, 46,1 gram metamfetamin, 19,5 bonzai, 8 gram esrar, 5,5 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 6 adet fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen  M.K., M.S., S.S., H.M.T. ve Ö.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız arkadaşının eski sevgilisine silah çekip darbetti
Mecidiyeköy'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 05:30:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]