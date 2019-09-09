Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

15 dakika önce

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilogram esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine güzergahta kontrol noktası oluşturdu. Suriye uyruklu H.E.M.'nin kullandığı 44 MA 0669 plakalı otomobili durdurarak arama yapan ekipler, aracın bagajında 1 kilogram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL buldu.

Uyuşturucu ile paraya el konulurken gözaltına alınan H.E.M., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:14 Kaynak: DHA
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