Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

47 dakika önce

ADIYAMAN bir evde yapılan aramada 2 kilo 160 gram toz esrar ile 70 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN bir evde yapılan aramada 2 kilo 160 gram toz esrar ile 70 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 160 gram esrar, 70 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.


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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:39 Kaynak: DHA
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