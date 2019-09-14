Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
47 dakika önce
ADIYAMAN bir evde yapılan aramada 2 kilo 160 gram toz esrar ile 70 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:39 Kaynak: DHA
ADIYAMAN bir evde yapılan aramada 2 kilo 160 gram toz esrar ile 70 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 160 gram esrar, 70 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
12 yaşındaki Hakan, ineğin telef olma nedenini araştırırken canından oldu Öldüresiye dövülen genç, metruk binada kaderine terk edildi İYİ Parti, HDP'li vekil için iktidara çağrıda bulundu: Dokunulmazlığını kaldırın Suudi Arabistan petrol tesislerine İHA'yla saldırı düzenlendi