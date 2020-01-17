Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN'da polis tarafından yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada 1,2 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobil sürücüsü İ.A.'yı gözaltına aldı.