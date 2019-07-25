Adıyaman'da uyuşturucuya 1 tutuklama
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ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde 103 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde 103 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 103 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
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