Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da uyuşturucuya 1 tutuklama

1 saat önce

ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde 103 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuya 1 tutuklama, System.String[]
ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde 103 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 103 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım Annesinin, "Oğlum öldüyse benim bayramım" dediği gencin cesedi bulundu Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:11:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]