Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı
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ADIYAMAN'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 15 uyuşturucu hap, 1 kişinin üzerinde ise 5 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 15 uyuşturucu hap, 1 kişinin üzerinde ise 5 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa
karayolunun 35'nci kilometresinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler kontrol noktasında A.İ.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler Kızılcapınar köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurduğu M.B.'nin üzerinde yaptığı aramada ise 5 gram eroin buldu.
Haplara ve eroine el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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