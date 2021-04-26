ADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin bulunan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkeziden yapılan uygulamada şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen ve gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamaların ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika