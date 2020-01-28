Adıyaman'da uyuşturucuya 20 gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucuya 20 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada üzerlerinde uyuşturucu çıkan 20 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 20 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada üzerlerinde uyuşturucu çıkan 20 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan şüpheliler üzerinde kimlik kontrolü yapılarak arama yapıldı. Ekiplerin şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai, 11 gram metaamfetamin, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 20 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler üzerinden uyuşturucu çıkan A.F., T.B., C.B., M.U., A.S., A.A., A.Ç., A.Y., Y.K., G.Ö., Y.F., A.K., G.Y., C.S, H.T., Y.K., A.B., C.Y., M.D. ve S.A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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