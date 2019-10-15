Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama
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Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

52 dakika önce

ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama, System.String[]

ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 48 kişiyi gözaltına aldı. Çalışmalarda 387 gram esrar, 210 gram bonzai, 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:58 Kaynak: DHA
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