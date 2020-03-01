Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

13 dakika önce

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklamaADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 130 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 130 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplarla el koyan ekipler otomobildeki K.G., R.T. ve İ.H.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
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