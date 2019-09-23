Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

6 dakika önce

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi, gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler, kontrol noktasında durumundan şüphelenerek, durdurduğu A.D., H.Ö., E.D. ve M.Ö.'nün üzerinde arama yaptı. Arama sonucu 5 gram esrar, 12 gram eroin ve 5 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 4 şüpheliyi sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
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