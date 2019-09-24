Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama
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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

20 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 20 gram bonzai ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 20 gram bonzai ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 20 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, şüpheliler  F.T. (20), S.K. (18), D.Y. (22) ve yabancı uyruklu H.Ö.'yü (16) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelileri, mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
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