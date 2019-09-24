Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama
20 dakika önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 20 gram bonzai ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde, 20 gram bonzai ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 20 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, şüpheliler F.T. (20), S.K. (18), D.Y. (22) ve yabancı uyruklu H.Ö.'yü (16) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelileri, mahkemece tutuklandı.
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