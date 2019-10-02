Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya 8 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 8 gözaltı

44 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, üzerinden uyuşturucu çıkan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 8 gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, üzerinden uyuşturucu çıkan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında şüphelilere yönelik yaptığı aramada, 10 gram bonzai, 2 gram sentetik cannabinoid  ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Jandarma, Gerger, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:11 Kaynak: DHA
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