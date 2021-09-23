Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucuya ve tacirlerine göz açtırılmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında S.E., ile M.Ç., isimli iki şahsın içerisinde bulunduğu araçta 6,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurduğu E.A., isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramalarda ise 3 paket halinde bir miktar metamfetamin maddesi, S.B., isimli şahsın üzerinde 99 adet ectasy hap, M.Y., isimli şahsın üzerinde ise 2,20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken uyuşturucu maddeyle yakalanan toplam 5 şahıs ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN