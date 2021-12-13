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Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

13.12.2021 14:41
Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına göz açtırılmıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E.T., Ü.A., isimli şahıslar üzerinde 1.35 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken E.T., isimli şahsa ise uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 6 bin 909 TL para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl el konularak araç ise trafikten men edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aynı zamanda Y.A., F.İ., ve G.A., isimli şahıslar üzerinde 2 paket halinde 10.75 gram metamfetamin maddesi işe 13 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alınan şahıslardan Y.A., isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken F.İ., ve G.A., isimli iki şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan G.A., isimli şahsın hakaret, tehdit hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından da arandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok
Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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