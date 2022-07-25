Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

25.07.2022 12:34
Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucuya göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucuya göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki hafta içerisinde 19 farklı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 22 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 408,49 gram esrar, 40,96 gram metamfetamin maddesi, 729 adet sentetik ecza hap, 35 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:27 Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
11:43 Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 12:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement