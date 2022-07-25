Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki hafta içerisinde 19 farklı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 22 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 408,49 gram esrar, 40,96 gram metamfetamin maddesi, 729 adet sentetik ecza hap, 35 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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