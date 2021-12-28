Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor: 12 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarını Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptıkları denetimlerde T.T., isimli şahıstan 3 fişek halinde 1.85 gram metamfetamin, N.Y., M.D., isimli şahıslardan 2.80 gram metamfetamin, Ö.K., isimli şahıstan 14 adet sentetik ecza hap, N.G.D., G.K., isimli şahıslardan 6 gram esrar, 0.55 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, M.T., isimli şahıslardan 9.80 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, A.G., SK., isimli şahıslardan 4 parça halinde 9.65 gram metamfetamin, M.Ü.S., E.C.A., isimli şahıslardan 3 paket halinde 58.40 gram esrar ve H.D., isimli şahıstan ise 47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken 12 şahıs ise gözaltına alındı. Öte yandan Adıyaman'daki torbacılara dağıtmak üzere Gaziantep'ten metamfetamin maddesi getirdiği esnada yakalanan H.D., isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN