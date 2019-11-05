Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 862 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 862 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucuyla alakalı yapılan mücadelede polis ekiplerince son 1 haftada 428,05 gram bonzai maddesi, 44,14 gram katı şekilde bonzai hammaddesi, 379,55 gram sıvı şekilde bonzai hammaddesi, 0,2 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar olmak üzere 862 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken toplam 25 kişi hakkında yasal işlemin yapıldığı vurgulandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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