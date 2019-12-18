Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

6 saat önce

Adıyaman'da, Yunus polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor, System.String[]

Adıyaman'da, Yunus polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri, farklı noktalarda durumundan şüphelendiği H.K., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, M.Ö., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, F.T., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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