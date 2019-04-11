Adıyaman'da Uyuşturucuyla Mücadele

Adıyaman'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği A.B'yi durdurdu.



Ekipler, şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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