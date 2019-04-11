Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucuyla Mücadele

Adıyaman'da Uyuşturucuyla Mücadele

9 dakika önce

Adıyaman'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
Adıyaman'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği A.B'yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:08 Kaynak: AA
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