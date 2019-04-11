Adıyaman'da Uyuşturucuyla Mücadele
9 dakika önce
Adıyaman'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adıyaman'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:08 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği A.B'yi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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